Стали известны скандальные подробности биографии модели, избитой в Москве

Блогер Вадим Манукян раскопал скандальные подробности биографии блогерши, избитой в Москве стримером Mellstroy (Андрей Бурим). Инцидент произошел 18 октября в одной из башен комплекса Москва-Сити. Mellstroy во время прямого эфира в порыве гнева жестоко избил свою соведущую — блогершу и известную Instagram-модель _cyberbabe_ (Алена Ефремова). Разъяренный стример несколько раз ударил девушку лицом об стол, сломав ей челюсть и повредив брекеты. Затем Mellstroy буквально выбросил Алену из кадра. Хотя после этого стример пытался загладить инцидент, девушка вызвала полицию, а также медиков и теперь намерена дать делу ход.

Блогер Вадим Манукян осудил моду на насилие в Интернете как безотказный способ увеличить количество подписчиков. При этом, по мнению Манукяна, Ефремова, возможно, сама всеми способами ищет дешевой популярности, в том числе скандальными выходками, которые могут оскорбить чувства россиян. Например, Алена выкладывала в Instagram видео своих страстных поцелуев с другой девушкой на фоне Вечного огня у Кремлевской стены в Москве и тому подобные скабрезности.

По мнению Манукяна, это опасный знак, что Интернет становится буквально рассадником грязи, и чем грязнее контент, тем больше популярности у того, кто им делится.

Мастера скандального контента. Колонка Вадима Манукяна

Посмотрел я этот ужасный ролик стримера Mellstroy. Абсолютная дикость и варварство. На мой взгляд, это прямое насилие, и за подобное нужно сажать. Тем более если речь идет о прямом эфире, транслируемом на огромную аудиторию. Стример просто продемонстрировал, как нельзя себя вести. Все начинается с малого. Не пресеченное вовремя насилие, как мы знаем, приводит к куда более печальным последствиям.

Я, конечно, не стал смотреть весь стрим, но финальную часть с диалогом блогерши и стримера посмотрел целиком. Mellstroy очень бесила его временная соведущая, и в какой-то момент парень просто вышел из себя. Благодаря сохранившимся кадрам легко оценить, что происходит с человеком, когда он перестает себя контролировать. Это выглядит ужасающе.

На самом деле стоит повнимательнее присмотреться к подобным стримам и «посиделкам» в прямом эфире, которые демонстрируются по Сети на огромную аудиторию. Очень интересно узнать, чем именно себе «изменяют сознание» все эти молодые люди, которые выглядят в кадре так, как если бы они находились в состоянии определенного опьянения.

Блогерша с душком

Теперь перейдем к избитой блогерше. Она, конечно, может сколько угодно позировать в Instagram в белье и даже без белья. Это ее личное дело. Но когда она со своей знакомой или подругой продвигает лесбийский контент, а перед этим рекламирует «радужную» символику, выкладывая все это в соцсети, где это могут увидеть несовершеннолетние, — это, на мой взгляд, тянет как минимум на административку. А уж кадры, где Ефремова, извините, страстно целуется с подругой на фоне Вечного огня у Кремлевской стены, — вполне могут потянуть на уголовку. Такое вообще, мягко скажем, никуда не годится. Название скандального ролика «На фоне Вечного огня — ты и я». Ссылку давать воздержусь.

Почему правоохранительные органы не заинтересовались этим провокационным роликом, который был опубликован примерно два года назад, у меня вызывает вопросы. Надеюсь, теперь Instagram блогерши и контент, который она в нем размещает, соответствующие структуры будут отслеживать внимательнее.

Стример с темным прошлым

Вернемся к нашему внезапно «прославившемуся» стримеру. Согласно данным СМИ, в 2017 году этим уроженцем Белоруссии заинтересовалась тамошняя милиция. Оказывается, в его онлайн-трансляциях фигурировали несовершеннолетние девушки, которые прилюдно раздевались, желая получить побольше лайков в соцсетях. Вероятно, поэтому Mellstroy решил не рисковать в родной стране и перебрался в Москву. Здесь он продолжил записывать скандальные стримы, в которых и раньше часто проявлял агрессию, хотя до откровенного насилия дело не доходило.

Скандальный контент как смысл жизни

Таким образом, мы видим представителей нового поколения блогеров, которые ради достижения своих целей готовы идти на что угодно, лишь бы их заметили. Беда в том, что они не видят границ дозволенного и в погоне за скандальной славой готовы идти на откровенные преступления. Думаю, это недопустимая ситуация, к которой нужно присмотреться повнимательнее. Похоже, Интернет становится все более опасным для неокрепших умов юных россиян — главных потребителей скандального контента.