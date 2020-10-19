Баранец рассказал, почему США никогда не смогут разгадать секреты С-400

Москва, 19 октября. Американские специалисты никогда не смогут разгадать секреты российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, передает «Царьград».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анкара якобы может раскрыть Вашингтону секреты российских комплексов С-400. Баранец подчеркнул, что этого никогда не произойдет, так как российские специалисты предусмотрели подобный сценарий.

По его словам, один из пунктов договора гласит о том, что Анкара не может передавать приобретенное у России оружие третьим лицам. Кроме того, существуют международные нормы, которые запрещают подобные действия.

Однако даже если Анкара решит нарушить все нормы, то американцам все равно не удастся узнать секреты устройства С-400.

«Придумали такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность», — объяснил эксперт.

Как только специалисты потенциального противника попробуют разобрать ракеты или узнать об устройстве какого-то узла, он просто выйдет из строя. Он также добавил, что поставляемая за рубеж система не способна вести огонь по российским самолетам. Кроме того, Россия продает другим странам комплексы С-400, которые по своим характеристикам уступают используемым российской армией. Баранец подчеркнул, что создать точно такой же комплекс у конкурентов точно не получится.

Ранее Баранец прокомментировал информационный фон вокруг конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. По его словам, ложь является неизбежной спутницей любого вооруженного противостояния, поэтому необходимо осторожнее относиться к любым информационным сообщениям о Карабахе.