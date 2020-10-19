Депутат Рады призвал Порошенко «сделать себе харакири»

Киев, 19 октября. Депутат Верховной рады Александр Качура призвал бывшего президента Украины Петра Порошенко «сделать себе харакири». Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Украина 24».

В ходе программы Качура показал скандально известному члену партии Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко фото их соратницы Людмилы Ковалевской, которая выдвинула свою кандидатуру на выборах в Киевский городской совет.

На снимках Ковалевская запечатлена с агитационными материалами партии «Единая Россия», а также в компании супруги Петра Порошенко Марины. Качура выразил уверенность, что после этого Петр Порошенко и его соратник экс-спикер Верховной рады Андрея Парубий должны «сделать себе харакири».

«Петр Алексеевич! После такого, как настоящий самурай, вы должны сделать харакири себе и Парубию. Смелее, не позорьте пятую колонну», — призвал Качура.

Стоит отметить, что Петр Порошенко и его соратники являются фигурантами 16 уголовных дел. Украинские правоохранители подозревают бывшего президента в легализации доходов, полученных преступным путем, а также во вмешательстве в деятельность судей. Кроме того, экс-президент подозревается в злоупотреблении властью и государственной измене.