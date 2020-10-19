Замглавы МИД РФ объяснил важность межливийских прямых переговоров в Женеве

Москва, 19 октября. Межливийские прямые переговоры, стартовавшие в Женеве в формате «5+5» свидетельствуют о желании сторон вести диалог, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет ТАСС.

«Если они начали говорить, значит, у них есть желание договариваться. Мы только это приветствуем», — сказал высокопоставленный дипломат.

Богданов также обратил внимание, что для достижения результата, безусловно, нужны время и усилия. Но самое главное, по его словам, это собственное желание сторон вести переговоры.

«Это самое главное. И, конечно, содействие тех сторон, с которыми у них есть доверительные отношения», — добавил замминистра.

Напомним, в работе Совместного военного комитета в формате «5+5» принимают участие по пять представителей от Ливийской национальной армии и так называемого Правительства национального согласия.

Заседание комитета состоится в преддверии форума Ливийского политического диалога, по итогам которого планируется сформировать общий взгляд на формирование единых переходных органов власти и организацию выборов в стране.