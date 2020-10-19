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Звезда «Папиных дочек» раскрыла, на что потратила все гонорары за сериал

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Звезда «Папиных дочек» раскрыла, на что потратила все гонорары за сериал

Москва, 19 октября. Известная по роли Жени в сериале «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова раскрыла, на что потратила деньги, заработанные на съемках известного ситкома. О том, как она распорядилась финансами, звезда рассказала подписчикам в Instagram.

Мельникова принимала участие в съемках «Папиных дочек» на протяжении шести лет. Во время общения с подписчиками в соцсети актриса рассказала, что получала весьма неплохие деньги за съемку в каждом эпизоде сериала. Если учесть, что ситком выходил на экраны с 2007 по 2013 год, то актриса получила немалую сумму за все годы работы.

Однако нельзя сказать, что заработанные деньги как-то кардинально изменили жизнь молодой артистки. По словам Мельниковой, большую часть денег она тратила на шопинг в одном из торговых центров Москвы.

Звезда «Папиных дочек» раскрыла, на что потратила все гонорары за сериал

Со времен съемок у актрисы остались не только закупленные вещи, но и весьма «мальчишеский» образ. Зачастую повзрослевшая знаменитость жалуется на то, что до сих пор не может избавиться от последствий долгой игры одного персонажа. Мельникова сохранила образ героини сериала, и до сих пор на улице звезду называют Женей.

На данный момент знаменитость продолжает актерскую карьеру. Мельникова исполнила множество ролей в кино и сейчас работает в театре. Не так давно телезвезда стала матерью, однако рождение ребенка не испортило ее фигуру. Как сообщалось ранее, недавно она продемонстрировала свою прекрасную форму на пляже.

Источник: Instagram
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