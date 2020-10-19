Эксперты выявили основные проблемы удаленки в школах 

Санкт-Петербург, 19 октября. Эксперты в эфире Медиагруппы «Патриот» заявили, что основными проблемами, с которыми сталкиваются преподаватели, ученики и их родители при переходе на дистанционную форму обучения, являются отсутствие качественной интернет-связи и подходящей компьютерной техники.

Человеческий фактор, по их словам, тоже имеет значение, но он не определяющий.

«Первая проблема — неготовность детей сидеть у мониторов положенное время, не отвлекаясь, потому что учитель не может их контролировать. Вторая — неподготовленность технических средств — они зависают, у них плохой контент и т.д. И третье — не готовность всех учителей и родителей к дистанционной форме обучения, желания помогать друг другу, отсутствие контакта между ними», — перечислила три главных проблемы дистанционки сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

По ее словам, с дистанционной формой обучения хорошо справились те семьи, в которых были взрослые, обладающие возможностью контролировать образовательный процесс.

«Были такие семьи, у которых все было хорошо налажено, было кому сидеть с ребенком, они справились с платформой и, кроме этого. осваивали дополнительные программы. То есть дети справились по-разному, в зависимости от того, как готова была их семья», — пояснила она.

По мнению депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР, заместителя председателя комитета по науке и образованию Максима Зайцева, проблем в дистанционном образовании школьников намного больше чем три, но в основном они сводятся к технической стороне.