Эксперты выявили основные проблемы удаленки в школах 

Санкт-Петербург, 19 октября. Эксперты в эфире Медиагруппы «Патриот» заявили, что основными проблемами, с которыми сталкиваются преподаватели, ученики и их родители при переходе на дистанционную форму обучения, являются отсутствие качественной интернет-связи и подходящей компьютерной техники.
Человеческий фактор, по их словам, тоже имеет значение, но он не определяющий.
«Первая проблема — неготовность детей сидеть у мониторов положенное время, не отвлекаясь, потому что учитель не может их контролировать. Вторая — неподготовленность технических средств — они зависают, у них плохой контент и т.д. И третье — не готовность всех учителей и родителей к дистанционной форме обучения, желания помогать друг другу, отсутствие контакта между ними», — перечислила три главных проблемы дистанционки сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.
По ее словам, с дистанционной формой обучения хорошо справились те семьи, в которых были взрослые, обладающие возможностью контролировать образовательный процесс.
«Были такие семьи, у которых все было хорошо налажено, было кому сидеть с ребенком, они справились с платформой и, кроме этого. осваивали дополнительные программы. То есть дети справились по-разному, в зависимости от того, как готова была их семья», — пояснила она.
По мнению депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР, заместителя председателя комитета по науке и образованию Максима Зайцева, проблем в дистанционном образовании школьников намного больше чем три, но в основном они сводятся к технической стороне.
«Первое — преподаватели не готовы дистанционно обучать школьников и студентов, потому что многим из них за 60 лет, и они не умеют работать с техникой. А тех, кто мог бы им в этом помочь, сейчас недостаточно. Второе — это низкоскоростной доступ в Интернет. В Москве все есть — и высокоскоростной Интернет, и вышки LTE, в то время как во многих регионах России, например, в той же Владимирской области, скорость Интернета настолько низкая, что урок невозможно провести не то что в видеоформате, но даже в аудио. На Дальнем Востоке вообще повально существует проблема с Интернетом, в том числе по погодным условиям. Третье — у многих не хватает денежных средств на приобретение соответствующего технического оборудования. И даже если у всех учеников будет подходящий планшет, но у одного из учеников будут с ним проблемы, учитель большую часть урока потратит на то, чтобы его настроить. По сути, у нас сейчас в стране поголовно уроки информатики как для учителей, так и для школьников», — отметил Максим Зайцев.