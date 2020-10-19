Спасение людей с затонувшего судна «Юбилейный» осложнялось волнением моря

Мурманск, 19 октября. Кораблекрушение в Баренцевом море произошло за считанные минуты. Находившиеся на борту судна люди не смогли оперативно отреагировать на ЧП и вызвать помощь. Кроме того, проведение спасательной операции было осложнено темнотой и сильным волнением моря. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Как удалось выяснить, судно сначала перевернулось на борт, а затем килем к верху. Первые несколько пассажиров забрались на киль, после чего судно полностью ушло под воду. Рыбаки стали прыгать в воду. Помощью вызвали четыре человека, которые первыми добрались до суши.

Ранее ФАН стало известно, что люди, находившиеся на борту судна «Юбилейный», возвращались с рыбалки. Инициатором похода был владелец катера, плавание носило частный характер. Все участники трагедии были знакомы между собой.

Напомним, что 17 октября судно потерпело крушение. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий, после чего затонуло. К месту ЧП оперативно прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ, который вытащил из воды семь человек, и два рыболовецких судна.