Политолог уверен в популярности на Украине российской вакцины от COVID-19

Киев, 19 октября. Эксперт Никита Василенко уверен, что российская вакцина от коронавируса будет чрезвычайно популярна, как только поступит в продажу. Политолог считает, что даже отпетые националисты на Украине будут ее покупать, сообщает канал NewsOne.

Он подчеркнул, что не стоит обращать внимание на какие-то негативные высказывания в отношении России. Это вряд ли повлияет на решение покупать вакцину. По мнению политолога, если Киев не сделает это, то некому будет отдавать воинский долг родине. Инфекция «выкосит» ряды защитников.

Василенко напомнил про мудрое изречение одного военачальника. Его суть сводится к тому, что во время обстрела нет атеистов. Аналогия есть, по мнению эксперта, и с вакциной. Он убежден, что при первой же возможности, на уколы согласятся все, независимо от политических пристрастий.

Примечательно, что уже на высоком политическом уровне в Киеве начинают осознавать ценность российской разработки. Например, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура подчеркнул, что Украине необходимо покупать вакцину у России.

Политик обратил внимание, что государство в первую очередь должно думать о собственных гражданах. Это касается и борьбы с коронавирусом. Если в Киеве придут к тому, что российская вакцина является эффективной, то надо решать вопрос с ее закупкой.