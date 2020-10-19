Онищенко отругал родителей школьников за ввоз коронавируса из Турции 

Санкт-Петербург, 19 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко высказался категорически против полного перевода школьников на дистанционное обучение, потому что это создает дополнительные проблемы как для учащихся, так и для родителей. Об этом он сказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Мы пользуемся дистанционным обучением уже лет 10. Необходимость переходить на него было обусловлена эпидемическим подъемами заболеваемостью гриппом. В какой-то мере эта технология уже отработана, прежде всего, в городах. Например, если в классе пять из 25 детей заболевает ОРВИ, то директор вместе с классным руководителем сами принимают решение о переходе на дистанционное. Если мы не удерживаем ситуацию, закрывается школа», — рассказал Геннадий Онищенко в эфире на тему «Ждать ли российским школам перехода на дистанционное обучение?».

Тотальное закрытие школ, по его словам, приводит к тому, что, пользуясь случаем, многие родители устраивают себе отпуск и вместо с детьми отправляются в экзотические страны, откуда привозят новые штаммы коронавируса.

«Раннее закрытие школ в Москве, когда детей отправили на каникулы на две недели, привело к росту выездного туризма. Что мы в результате получили — мамы взяли путевки и поехали с детьми в Турцию и другие экзотические страны, откуда естественно завезли нам еще дополнительно турецких штаммов коронавируса», — отметил депутат.

Кроме этого, полный перевод школ на дистанционное обучение создает дополнительную нагрузку на родителей, которым приходится отвлекаться от профессиональной деятельности, рискуя навлечь неудовольствие работодателя. Но и у детей, особенно в малообеспеченных семьях, не всегда есть возможность правильно организовать учебный процесс — у кого-то нет хорошего компьютера, у кого-то комнаты для занятий.