Избитая в прямом эфире модель подаст в суд на блогера Mellstroy

Москва, 19 октября. Блогер Андрей Бурим, известный в Сети как Mellstroy, в прямом эфире избил модель. Об этом в своем Instagram сообщила пострадавшая.

Mellstroy — тот самый белорусский блогер, которого чуть не поймала милиция Белоруссии за стримы с несовершеннолетними подростками. Теперь Андрей Бурим из Гомеля прославился и тем, что в прямом эфире разбил лицо модели Алены Ефремовой за то, что девушка попросила его похвастать «знаменитой» фигурой.

Инцидент произошел на одной из вечеринок Бурима. Вместе с двумя девушками он перед камерой вел прямой эфир. Между блогером и его соведущей Ефремовой разгорелся спор. Девушка требовала доказательств от Андрея, что его фигура, действительно, так хороша, как об этом твердят. Эта просьба вывела Бурима из себя, он агрессивно стал отвечать на вопросы, а затем схватил девушку за голову и несколько раз ударил лицом об стол.

Гости попытались успокоить разъяренного блогера. Видео заканчивается на том, что молодой человек с силой вытолкнул девушку из кадра. Только потом хотел вернуть модель в кадр, но она мириться с поведением Андрея не захотела.

После случившегося Алена рассказала о ситуации в своем Instagram и выложила фото своего изуродованного лица.

«Mellstroy вчера ночью избил меня и унизил в своем стриме. Все, кто может оказать помощь и поддержку с организацией судебного процесса, и обладающие ценной информацией по этому поводу, пожалуйста, напишите в директ. Я в ужасе от этой ситуации», — подписала пост модель.

В МВД подтвердили, что после избиения девушка обратилась в полицию. Там начали проверку.