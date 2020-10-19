Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Nestle может первой получить штраф за нарушение требований об удаленке

50

Nestle может первой получить штраф за нарушение требований об удаленке

Москва, 19 октября. ООО «Нестле Россия» может получить штраф за нарушение требований московского правительства о переводе сотрудников на удаленку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

«Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке для сотрудников», — указано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому компании должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Как рассказал журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков, в ходе мониторинга было выявлено, что ООО «Нестле Россия» нарушило данное требование. Теперь организации грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, пишет РИАМО.

Ранее Собянин объяснил большое число случаев коронавируса в Москве. Он отметил, что в столице проживает больше людей, чем в любом другом российском городе.

Nestle может первой получить штраф за нарушение требований об удаленке

Источник: Официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы
Новости партнеров