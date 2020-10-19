Nestle может первой получить штраф за нарушение требований об удаленке

Москва, 19 октября. ООО «Нестле Россия» может получить штраф за нарушение требований московского правительства о переводе сотрудников на удаленку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

«Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке для сотрудников», — указано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому компании должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Как рассказал журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков, в ходе мониторинга было выявлено, что ООО «Нестле Россия» нарушило данное требование. Теперь организации грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, пишет РИАМО.

Ранее Собянин объяснил большое число случаев коронавируса в Москве. Он отметил, что в столице проживает больше людей, чем в любом другом российском городе.