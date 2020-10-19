Пашинян готов провести переговоры с президентом Азербайджана в Москве

Ереван, 19 октября. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве, передает ТАСС.

Премьер выразил уверенность, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован исключительно мирным путем. При этом Пашинян подчеркнул, что азербайджанская сторона не согласна с подобной точкой зрения.

«Я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать (в Москву — Прим. ФАН), встретиться, поговорить», — сказал он.

Пашинян также добавил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе должно осуществляться на компромиссных условиях. В противном случае армянская сторона готова продолжать борьбу за права своих соотечественников в Нагорном Карабахе.

«Мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе», — подчеркнул Пашинян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. 18 октября стороны объявили перемирие, однако боевые действия возобновились в этот же день, после чего Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.