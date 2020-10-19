Собчак поставила себя на один уровень с Пугачевой

Москва, 19 октября. Телеведущая и блогер Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций от восторга. Знаменитость, по ее словам, делает счастливым супруг Константин Богомолов. В Instagram-stories она даже сравнила себя с Пугачевой по обилию цветов.

Блогер поделилась кадрами подаренных мужем букетов. Собчак отметила, что таким способом Богомолов ее радует постоянно. Среди цветов преобладают розы и пионы.

«У меня реально идеальный муж. Каждое утро, каждое! Цветочки здесь. Это вот вчерашние. И призналась: «Прямо я как Алла Пугачева, вся в цветах. Тут позавчерашние, ну вообще!» — поделилась счастьем теледива.

Примечательно, что сравнивать себя с кем-то стало для Собчак почти привычным делом. Пару дней назад она опубликовала фотографию, на которой была запечатлена с новой прической.

«В моем тинейджерстве такая прическа, со стоячей дыбом челкой, называлась «лошадь хочет какать», — прокомментировала теледива.

Примечательно, что вместо насмешек и упреков в адрес звезды, многие с юмором отнеслись к публикации. Некоторые подчеркнули, что людям надо научиться иногда шутить и смеяться над собой.