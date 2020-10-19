Поездка в Санкт-Петербург может надолго оставить самые красочные воспоминания в вашей памяти. Что же нужно знать про этот северный город, чтобы путешествие стало по-настоящему захватывающим? «Запастиcь дождевиком и зонтиком», — скажут скептики. И будут правы, ведь питерская погода — дама капризная и непредсказуемая. «Запастись временем», — скажут перфекционисты, ведь обойти все достопримечательности за одну поездку вам не удастся, и это вторая правда про Питер. Здесь так много интересного, что вы обязательно пообещаете себе вернуться. «Забыть про свои планы и просто блуждать по улицам и сидеть в кафе» — это третья важная мысль, которая непременно посетит вас в Петербурге. А чтобы вы не растерялись в калейдоскопе желаний и возможностей, мы набросали для вас несколько маршрутов-идей вместе с нашим экспертом — Официальным городским туристским порталом Санкт-Петербурга.

«Составить план путешествий тем, кто никогда не был в Санкт-Петербурге, поможет календарь событий, который размещен на городском туристском портале visit-petersburg.ru. Событийный календарь регулярно обновляется, вы легко найдете в списке самые яркие и масштабные городские мероприятия, а также новые музейные маршруты, современные креативные пространства, широкий выбор речных и морских круизов и многое-многое другое», — советует Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга.

С чего начать в Санкт-Петербурге тем, кто там никогда не был?

Начнем с того, что вам несказанно повезло! Быть в Питере в первый раз — это само по себе праздник. Конечно, в городе есть классические места притяжения, за которым едут туристы со всего мира, — это великолепный архитектурный ансамбль в самом центре города, потрясающие пригороды. Остановиться на чем-то одном крайне сложно.

Санкт-Петербург сочетает в себе уникальный исторический центр и современные культурные достопримечательности — «Лахта-центр», новый стадион, Западный скоростной диаметр. В самом центре города сосредоточены архитектурные памятники, которые совмещают в себе разные эпохи, архитектурные стили и формы. А экскурсии с воды раскроют перед вами совершенно другой город, особенно в сезон белых ночей.

«Сейчас полным ходом идет разработка новой туристской географии. Основная задача этого проекта — расширение географии туристских объектов за счет включения современных общественных пространств. Создается единая экосистема впечатлений для туристов, в основу которой заложен уникальный потенциал Санкт-Петербурга. Объединение культурного наследия города, новых городских пространств и креативных проектов поможет выйти на качественно новый уровень развития внутреннего и въездного туризма», — раскрывает свои планы Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга.

Скорее всего, ваше путешествие началось с прибытия на Московский вокзал. Отсюда рукой подать до самого сердца города — Дворцовой площади и ансамбля набережных. Если же вы прилетаете в аэропорт Пулково, то смело поезжайте до Зимнего дворца. Все, что находится в радиусе пяти километров в любую сторону от Зимнего, непременно порадует вас прекрасным историческим видом. На осмотр ближайших достопримечательностей у вас может уйти несколько часов, а после прогулки обязательно загляните в ближайшее кафе или ресторан: питерский общепит не оставит вас равнодушным, какой бы взыскательный вкус у вас ни был, поэтому гастрономическая составляющая в последнее время становится для гостей города таким же обязательным пунктом, как поход в Эрмитаж.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге за 1 день или за 2-3 дня самостоятельно?

Санкт-Петербург — город, идеальный для прогулок. Парки, гранитные набережные, архитектурные ансамбли вдохновили на шедевры не одно поколение великих поэтов и писателей.

«Если вы решили посмотреть город самостоятельно, вам подойдут обзорные экскурсии на комфортабельных автобусах, речные прогулки. Есть также маршруты общественного транспорта, которые идут по самым знаковым местам города, — например, троллейбусы №5 и №10», — рекомендует Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга.

Если в вашем распоряжении всего один день, то прогулки по историческому центру будет вполне достаточно. Петербург очень подходит для модных сегодня сити-брейков — поездок на выходные, праздники или каникулы. Сменить обстановку и перезагрузиться — это то, что можно сделать за 1-2 дня. Днем — обзорная прогулка по центру города, вечером — посещение театра. А может быть, вам ближе водное приключение к фортам Кронштадта. В зависимости от сезона вы также можете покататься на катке или побродить по различным ярмаркам.

В двухдневную поездку уже можно включить экскурсию по Петергофу. На это нужно выделить минимум полдня. Добираться в Петергоф удобно как наземным транспортом, так и по воде. Водные маршрутки, или метеоры, ходят от набережной около Эрмитажа, расписание есть на причале и в Интернете. Промежуток между метеорами примерно 30 минут. Петергоф можно смотреть как самостоятельно, так и с гидом, в группе или индивидуально. Если у вас было время подготовиться и прочесть информацию в источниках и вам этого достаточно, то смело гуляйте по аллеям без проводников, благо на каждом углу размещены таблички с описанием. Но, конечно же, хороший гид припасет для вас что-то особенное и интересное. Хорошие экскурсоводы передаются туристами друг другу по сарафанному радио, как ценный реликт. К тому же им можно задать кучу вопросов, которые у вас обязательно возникнут. Архитектурная роскошь Петергофа, по словам знатоков, превосходит сам Версаль. И, как во всей питерской архитектуре, здесь обязательно найдется неожиданная маленькая деталь с особым смыслом, которая «перевернет» всю общую стройную концепцию: умели наши предки пошутить!

Если вы любитель шопинга, то запланируйте в какой-то из дней походы по магазинам. Здесь, помимо повсеместно распространенных брендов, есть собственные марки одежды и аксессуаров. А внимание любителей винтажа и старинных вещиц непременно привлекут здешние антикварные салоны.

Какие 10 основных достопримечательностей Санкт-Петербурга нужно посмотреть?

Чтобы вы смогли составить первое впечатление о Северной столице, мы предлагаем вам топ-10 основных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

О Зимнем дворце и Дворцовой площади уже упоминалось выше. Помимо роскошных видов дворца, обратите внимание на Александрийскую колонну с венчающим ее ангелом наверху. По поводу ее создания в народ ушло огромное количество легенд и мифов. Как, впрочем, и по поводу многих питерских достопримечательностей. В этом смысле город просто окутан пеленой тайн: благо поэтов и писателей, которые их творили или писали о них, было более чем достаточно. Колонна создана в честь императора Александра I и победы в Отечественной войне 1812 года по проекту архитектора Огюста Монферрана. Материалом послужил огромный монолитный кусок розового гранита. Современные любители альтернативной истории до сих пор спорят, как при технических возможностях того времени к месту строительства был доставлен кусок гранита весом в 700 тонн из Финляндии?

Погуляв по площади, сворачивайте на набережную — и вы попадаете в Эрмитаж. Это следующая позиция в нашем топе. Что нужно знать про Эрмитаж? В первую очередь то, что просмотреть все представленные экспонаты вы за один день точно не успеете. Это самый большой художественный музей в мире после Лувра, вмещающий в себя три миллиона экспонатов. Зайдите на сайт музея и выберите для себя самое желанное направление. На него и покупайте билет — сразу же здесь, на сайте. Следует также иметь в виду, что на некоторые направления посещение возможно только в составе групп. Бронировать билеты лучше за 2-3 дня. Тут же вы найдете перечень правил, которые вам необходимо соблюдать на территории музея. Если вы приверженец «старой школы» туризма, то билет можно купить в кассе музея, но придется отстоять очередь.

Третья обязательная к просмотру достопримечательность Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор, на строительство которого ушло почти 40 лет. Его роскошная архитектура привлекает внимание уже издали: величественные колоннады, золотой купол, 350 статуй и рельефов украшают храм. На колоннаде храма есть смотровая площадка, открывающая взору круговую панораму старой части города.

Васильевский остров или Стрелка Васильевского острова — четвертая строчка в нашем топе. Излюбленное место романтиков и влюбленных, неоднократно воспетое поэтами и писателями, а также научно-музейный центр Санкт-Петербурга. На этой территории оставили свой след известные архитекторы, благо простор для воплощения архитектурных замыслов был велик. Из известных зданий острова — Биржа, Северный и Южный пакгаузы, Ростральные колонны и, конечно же, целый ряд музеев.

Совсем рядом с островом еще одна, пятая по счету, достопримечательность — крейсер «Аврора». Помните историю этого знаменитого корабля? «Аврора» — легендарный символ Великой Октябрьской революции и советского прошлого нашего государства. В настоящее время на территории крейсера работает Корабельный музей, проводятся художественные выставки.

Среди топовых позиций питерских достопримечательностей невозможно обойти вниманием Казанский собор. Это еще одна известная христианская обитель, ныне действующий храм, созданный по подобию собора Святого Петра в Ватикане.

Другой не менее известный питерский храм — Спас на Крови. Среди местных жителей встречается довольно прохладное отношение к архитектурному облику этого храма, так как он очень яркий и напоминает своего московского «собрата» — храм Василия Блаженного. Впрочем, это не останавливает желающих посетить Спас на Крови в любое время года.

Марсово поле — прекрасное место для прогулок, созданное на болотистой местности после осушения. Окутано многочисленными легендами и таинственными историями.

Мариинский театр — один из самых знаменитых в мире театров оперы и балета, на сцене которого выступали такие известные артисты, как Федор Шаляпин, Николай Фигнер, Софья Преображенская, Матильда Кшесинская, Рудольф Нуреев.

О Петергофе мы уже упоминали. Красивейшие каскады фонтанов, роскошный сад с многочисленными скульптурами и дворцовые постройки — все это нужно обязательно увидеть своими глазами.

Какие места посмотреть в Санкт-Петербурге с детьми?

Отдых в Петербурге с детьми включает самые различные направления — от познавательных до развлекательных. Среди них — посещение аквапарка, планетария, интерактивных музейных программ, парка аттракционов на Крестовском острове.

Проект новой туристской географии Санкт-Петербурга предполагает формат family holiday. Согласно этой концепции, общественное пространство «Никольские ряды» Коломны станут центром туристического района для семейного отдыха (Коломна в данном случае — это не отдельный город, а исторический округ в Санкт-Петербурге). Поклонники загородных прогулок с детьми могут провести каникулы в семейно-оздоровительном кластере на юге Питера, а также в Пушкине и Павловске.

В планах — создать в Петербурге условия для всесезонного туризма, и отдельное место в этой концепции будет занимать зимний отдых. Предполагается, что музеи и пространства будут обыгрывать тему русской зимы в своих мероприятиях, что положит начало новому туристскому бренду — зимний Петербург. И конечно же, зимний отдых будет ориентирован на каникулы для всей семьи.

Какие необычные места в Санкт-Петербурге и окрестностях можно порекомендовать для посещения?

Помимо общеизвестных достопримечательностей, современному любителю путешествий может показаться интересным новое туристическое пространство — «Остров фортов» в Кронштадте. Кронштадт сыграл огромную роль в защите города, система его фортов и крепостных сооружений не имеет аналогов в мире. «Остров фортов» — это музейно-исторический парк, который является частью глобального проекта по превращению Кронштадта в крупнейший в мире остров-музей с уклоном в тематику военно-морского флота. В будущем проект предполагает создание набережной, яхтенного порта, океанариума и музея военно-морской славы. Также в рамках создания острова-музея будут реконструированы форты «Император Александр I», «Кроншлот», «Петр I». Для туристов будет организована удобная инфраструктура, а в ближайших планах — строительство канатной дороги.

Что привезти на память из Санкт-Петербурга?

Самое главное, что могут увезти из Питера туристы, — это разнообразные и богатые впечатления и положительные эмоции, убеждены представители Официального городского туристского портала Санкт-Петербурга. Чтобы в гостеприимный северный город захотелось вернуться еще не один раз.