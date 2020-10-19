Вирусолог рассказал, когда появится коллективный иммунитет от COVID-19

Вирусолог Виктор Зуев считает, что в масштабах страны будет продолжаться нарастание заболеваемости коронавирусом, но оно не будет долгосрочным. По его словам, образованию коллективного иммунитета от инфекции поспособствует начало всеобщей вакцинации. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сделала прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тыс. Но на этот прогноз может оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер», — сказала она.

Пшеничная указала, что приближение зимы может привести к увеличению числа выявляемых случаев коронавируса. Переохлаждение снижает защитные силы организма к респираторным инфекциям, включая и COVID-19, уточнила представитель Роспотребнадзора. В то же время она предположила, что в начале ноября есть вероятность начала процесса стабилизации эпидемической ситуации в стране и затем постепенное снижение числа заболевших.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев надеялся, что Россия будет в списке победителей по борьбе с коронавирусом еще в июле. О таких пневмотропных вирусах, как грипп, вообще забывают в середине лета, говорит собеседник Федерального агентства новостей.

«Но нет, ничего подобного, вот вам, пожалуйста. Сейчас все зависит от того, насколько мы серьезно будем выполнять все требования, которые формулирует наше руководство. В настоящий момент принимаются достаточно жесткие меры со стороны властей. Они также стараются с опережением развертывать специализированные койки. Но если в Москве все более или менее спокойно, то в некоторых регионах ситуация очень далека от благополучия. Перегруженность врачей, невозможность быстрой госпитализации, колонны машин скорой помощи — это очень серьезные факты. В масштабах страны у нас будет идти нарастание по числу зараженных, но полагаю, что оно не долгосрочное. Руководство страны поняло, что дело обстоит достаточно серьезно», — отметил Зуев.

Вирусолог констатирует, что число заболевших инфекцией во всем мире увеличивается. Но, по его словам, удивляться этому не надо.

«Увеличение вполне закономерное после окончания периода всех отпусков и начала учебного года. Нам нельзя было забрасывать экономику, и все-таки была возобновлена работа на предприятиях. Плюс еще мы же закончили летнее благополучие, а сейчас уже въезжаем в осенне-зимний период. Все эти факторы, помноженные на наше разгильдяйство, привели к текущей ситуации», — высказал мнение собеседник ФАН.

При этом образованию коллективного иммунитета от инфекции будет способствовать начало всеобщей вакцинации, уверен эксперт.

«Шестьдесят лет тому назад я был свидетелем принудительной вакцинации. Тогда вспышке натуральной оспы свернули шею мгновенно. Вы можете представить, в Москве и Подмосковье за неделю было привито шесть с половиной миллионов человек», — добавил Зуев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не нагнетать панику в связи со второй волной COVID-19. По словам Мясникова, коронавирус пришел навсегда и занял свое место среди тысяч вирусов и бактерий, с которыми человек уже сосуществует. Доктор напомнил, что антитела имеют 20% населения, и это значит, что 20 млн человек уже встретились с вирусом.