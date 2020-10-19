Госдума рассмотрит законопроекты во исполнение норм Конституции в среду

Москва, 19 октября. Госдума планирует рассмотреть проекты федеральных законов во исполнение новых норм Конституции на заседании в среду, 21 октября. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

«Во вторник мы планируем рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов во исполнение норм Конституции, которые были внесены президентом России. Кроме того, постараемся рассмотреть во втором чтении законопроекты, которые мы уже приняли в первом чтении», — сказал он по итогам Совета Думы.

По словам депутата, Госдума также планирует рассмотреть бюджетообразующие проекты. Среди них — поправки в Налоговый кодекс.

«Тот самый законопроект, вносящий изменения в части 1 и 2 Налогового кодекса в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей», — сказал Александр Жуков.

Напомним, ранее ФАН сообщил, какие поправки ко второму чтению в первую часть президентских законопроектов предлагают внести депутаты Госдумы и сенаторы. Речь идет о пакете законодательных инициатив о правительстве, Конституционном Суде и прокуратуре.

Ранее президент России Владимир Путин также внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о Государственном совете.