Мишустин заявил, что экономика РФ прошла пандемию лучше многих стран

Москва, 19 октября. Экономика России прошла первую фазу эпидемии коронавируса лучше остальных стран. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Премьер напомнил, что в 2020 году весь мир столкнулся с новым фактором в виде коронавирусной инфекции. При этом власти РФ предприняли ряд мер, направленных на поддержку граждан и экономики.

«В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — сказал Мишустин.

По его словам, с начала 2020 года уровень инфляции в России составил 3%, что свидетельствует о том, что восстановление российской экономики опережает прогнозы.

«Уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%», — сказал Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для здоровья людей, а также для российской экономики. По его словам, минимизация последствий пандемии зависит от работы правительства и руководства страны.