Кардиолог назвал способы снизить риск смерти от болезней сердца и сосудов

Москва, 19 октября. Чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо следить за давлением и вести здоровый образ жизни. Об этом рассказал кардиолог Сергей Провоторов в эфире телеканала «Россия-1».

Врач отметил, что инфаркт, инсульт и различные сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной летальных исходов по всему миру. Снизить риск смерти позволяет ряд простых правил.

«Необходимо вести постоянный контроль артериального давления, холестерина и глюкозы, следить за лишним весом и отказаться от вредных привычек», — рассказал кардиолог.

Провоторов напомнил о необходимости следить за своим здоровьем и регулярно посещать врача в рамках профилактики болезней сердца и сосудов. Также медик сообщил, что у мужчин риск обострения таких заболеваний возрастает после 40 лет, а у женщин — после наступления менопаузы.

Кардиолог рассказал, что на развитие болезней сердца и сосудов влияют артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. Кроме того, врач рекомендовал следить за жировыми отложениями на передней брюшной стенке. По словам Провоторова, в норме у мужчин обхват талии должен составлять до 94 сантиметров, а у женщин — до 80 сантиметров.

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