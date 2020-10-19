Поргина рассказала, как внуки переломали ей пальцы из-за нарушенной клятвы

Москва, 19 октября. Знаменитая актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина появилась на открытии памятника Марку Захарову в массивных ортопедических ботинках. На вопрос журналистов, что с ней произошло, она повергла всех в шок. По ее словам, из-за нарушенной клятвы мужу внуки переломали ей все пальцы, пишут «Дни.ру».

«Мы с ним поехали в Абу-Даби, где все самое, самое, в том числе и самый большой в мире водный аттракцион. В ту пору еще был жив Коля. И он велел мне сидеть на месте и никуда не рыпаться. Я ему клялась!» — поведала актриса.

Однако внуки заставили ее нарушить эту клятву, уговорив прокатиться на «спокойном аттракционе», работающем специально для пожилых людей.

«Я долго не соглашалась, говорила про клятву мужу, но в итоге сдалась», — призналась она.

В итоге с аттракциона она вышла с пятью сломанными пальцами. Причем за медицинской помощью женщина тоже обратилась не сразу.

«Надо было как-то жить, спасать Колю, потом похороны, потом Марк Анатольевич умер. И только сейчас мне сделали операцию», — пояснила Поргина.

Теперь на каждом пальце обеих ног у нее стоят штифты и специальные пластины, а чтобы все срослось правильно и пальцы не болтались, ей нужно месяц ходить в этой ортопедической обуви.