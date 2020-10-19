Память летчика — Героя России почтили в Сирии

Дамаск, 19 октября. Летчики из Татарстана прибыли в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы почтить память Героя России Ряфагатя Хабибулина. Памятник их земляку установлен там же, сообщает телеканал «Звезда».

Хабибулин вместе с напарником Евгением Долгиным выполняли технический полет на вертолете Ми-25, принадлежавшем войскам Сирии. Их задача сводилась только к испытанию винтокрылой машины.

Во время тестирования они узнали о том, что боевики продвинулись вперед к Пальмире, в результате чего возникла серьезная опасность для жизней инженеров, которые занимались разминированием. Пилоты полетели спасать людей без какого-либо прикрытия.

Именно благодаря отваге летчиков наступление террористов было остановлено — на них ушел весь боезапас. Однако боевики из ПЗРК сбили вертолет. Экипаж погиб.