Рысь напала на ребенка в Истринском районе

Истра, 19 октября. Рысь напала на девочку, гуляющую с собакой в Истринском районе. Об этом сообщает Kp.ru.

На территории одного из коттеджных поселков в Истре дикая кошка напала на человека. Кроме того, зверь считается достаточно редким для центральной России.

Инцидент случился несколько дней назад, когда во время прогулки с собакой девочка-подросток стала жертвой рыси. Позже выяснилось, что хвостатый хищник пришел не из леса, а выбрался из вольера, где животное держали ради забавы соседи.

Пока родители были на работе 14-летняя девочка вышла на прогулку со своим йоркширским терьером по кличке Банни. Ничего не предвещало беды, как из кустов на маленькую собачку набросилась огромная кошка. Девочка испугалась, но оставлять Банни в беде не захотела, она ринулась вызволять собаку из лап хищника, так и сама стала жертвой животного.

От страха ребенок закричал. На шум прибежал мужчина, ухаживающий за соседним домом.

«У дочери прокушена рука, повезло, что не задеты кости и сухожилия. Ребенок очень напуган, даже из дома боится выходить. В больнице ей прописали уколы от бешенства, не известно, привито животное или нет», — рассказала мама пострадавшей девочки.

Родители оставлять случившееся без внимания не стали и уже написали заявление в полицию.

Прокуратура Московской области поручила провести проверку Истринской городской прокуратуре. В ходе проведенных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего.