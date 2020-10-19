Разуваев: Украинская ГТС превратится в груду никому не нужного металлолома

Если будет запущен «Северный поток — 2», то «Газпром» вообще прекратит газовый транзит через Украину. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Отказ от мощностей

Украинской газотранспортной системе (ГТС) придется отказаться от 60–70% своих мощностей. Такое заявление сделал глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придется поэтапно отказаться от 60–70% мощностей, потому что они просто не нужны», — сказал он.

Он добавил, украинская ГТС способна транспортировать из России в Европу 145 миллиардов кубометров газа в год, но в следующем году транзит составит всего 40 миллиардов кубометров.

«Нам нужно будет уменьшить наши мощности для сокращения расходов, потому что мы понимаем: через пять лет нам необходимо иметь возможность обеспечить социально приемлемые тарифы в случае потери транзита «Газпрома», — добавил он.

Никому не нужный металлолом

Александр Разуваев считает, что оценка украинской стороны слишком оптимистична. Если будет запущен «Северный поток — 2», то «Газпром» вообще прекратит газовый транзит через Украину.

«И украинская ГТС превратится в груду никому не нужного металлолома. Однако, думаю, что даже если по каким-либо причинам транзит останется, он не будет велик, 40 миллиардов кубометров — это максимум. До политического кризиса между Россией и Украиной он составлял 120 миллиардов кубометров. Отказ от мощностей объясняется, прежде всего, большим износом основных фондов. В принципе, при Леониде Кучме была одобрена новая схема акционерного капитала украинской ГТС: 1/3 — Украина, 1/3 — «Газпром», 1/3 — Евросоюз, но при Викторе Ющенко от нее отказались. Украина не получила инвестиций в ГТС», — пояснил Разуваев.

По его словам, Украина могла бы обменять свою ГТС на добычу в России, в результате получив и инвестиции в ГТС, и дешевый газ. Но это так же не было сделано. В результате риски техногенных катастроф на Украине зашкаливают.

Падение производства

Как отметил политолог Андрей Иванов, Украина все годы независимости постоянно уменьшала потребление газа. Это связано, прежде всего, с катастрофическим падением производства.

«Но интересно, что сейчас это выдают за успех. То есть полнейший провал гражданам Украины выдают за большой успех в хозяйствовании. По большому счету это концентрированное выражение самой идеи украинской государственности. Когда уничтожение всего цивилизованного, городского подается как благо. Наоборот, взращивание сельского образа жизни воспринимается как благое. Дело не в самом газе как таковом, а именно в отказе от цивилизации как национальной идее», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что на Украине оптовая цена на газ для населения и производителей тепла в июле выросла на семь процентов по сравнению с предыдущим месяцем. С 2015 года украинские власти возложили на «Нафтогаз» обязательства продавать газ населению по ценам, регулируемым правительством страны.