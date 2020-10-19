Украина пригрозила «Газпрому» местью за отказ продлевать договор о транзите

Киев, 19 октября. Руководитель ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон пригрозил местью российской компании «Газпром». Топ-менеджер заявил, что удар будет нанесен, если «газовый гигант» не станет продлевать с Украиной договор о транзите сырья в ЕС, сообщает S&P Global Platts.

Макогон подчеркнул, что в качестве ответного шага его государство будет искать поддержку у Евросоюза, займется поиском новых экспортеров газа. Он отметил, что раньше Казахстан и Туркменистан продавали сырье, поставляемое транзитом через РФ. Киев попытается через Европу добиться того, чтобы осуществлялись свободными поставки «голубого топлива» из центральноазиатских стран.

«Мы будем продолжать борьбу с «Газпромом» и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу», — заявил топ-менеджер.

Кроме того, Киев намерен лоббировать среди западных политиков идею о необходимости перенести точку передачи сырья на границу между Украиной и РФ. По мнению Макогона, так можно будет защититься от ценовой «дискриминации» со стороны российского поставщика.