Эпидемиолог оценил угрозу выявленного в Норвегии нового штамма коронавируса

Заявление норвежских медиков об открытии новой разновидности коронавируса требует серьезных контрольных исследований. Об этом в комментарии ФАН заявил российский вирусолог, эпидемиолог Вадим Покровский. Ученый оценил потенциальную угрозу нового штамма коронавируса, выявленного в Тронхейме.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что медики Норвегии выявили в Тронхейме новый вариант вируса SARS-CoV-2. Как сообщил главный врач коммуны Туве Росстад, ранее подобных вариантов патогена в стране не выявляли. Вывод, что вирус мутировал, специалисты сделали после того, как выяснили, что заражение этим штаммом шло более быстрыми темпами. Росстад считает, что число заболевших COVID-19 по мере проведения тестов будет расти.

«Был поиск по международным базам, и там так же не обнаружилась эта разновидность», — сказал Туве Росстад.

Российский вирусолог и эпидемиолог, профессор Вадим Покровский прокомментировал данные норвежских врачей. Ученый отметил, что эта информация нуждается в подтверждении, а именно проведении контрольных исследований нового штамма.

«Существует, несомненно, много вариантов коронавируса. Они могут возникать в процессе мутаций время от времени. Про этот вариант мы пока ничего не знаем. Какими он обладает свойствами? Пока существенной разницы между разными вариантами и штаммами, как мы говорим, коронавируса не отмечали. Думаю, что и в этом случае пока ничего сногсшибательного нет», — сказал Вадим Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Если же говорить о более сильной заразительности нового штамма, как заявляют норвежские специалисты, то эта информация нуждается в проверке, добавил эпидемиолог.

«Могу сказать, что какой бы новый штамм ни открыли, его первооткрыватели сразу же начинают заявлять, что он какой-то особенный, особо заразительный и так далее. Пока что беспокоиться не стоит — нужны серьезные контрольные исследования, чтобы это подтвердить», — подытожил Вадим Покровский.

Ранее в Петербурге стартовали испытания третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции. Речь идет об исследовании вакцины, которая была разработана специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 по стране с начала пандемии составило 1 415 316.