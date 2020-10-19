Галкин опубликовал совместное фото с Пугачевой 18-летней давности

Москва, 19 октября. Юморист Максим Галкин опубликовал в сторис архивное фото со своей супругой Аллой Пугачевой. Снимок был сделан 18 лет назад.

На фото пара стоит на фоне огромных игрушечных обезьян. Оба улыбаются и выглядят очень счастливыми. Видно, что большая разница в возрасте не мешает им весело проводить время вместе.

Отметим, что сама Пугачева совершенно не стесняется того, что на 27 лет старше мужа. Они живут душа в душу и воспитывают близнецов Лизу и Гарри. В этом году дети пошли в первый класс.

Галкин часто публикует фото своей звездной супруги, причем не только архивные, демонстрируя спокойное отношение к тому, что Алле Борисовне уже за 70.

В августе юморист порадовал подписчиков видео с зажигательным танцем супруги. Поклонники пришли от этого в полный восторг. На кадрах ролика примадонна российской эстрады, облаченная во все черное, танцевала хиты Полины Гагариной и группы Artik & Asti. А под композицию «Девочка, танцуй» 71-летняя знаменитость даже стала подпевать солистке.