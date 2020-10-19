В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки

Москва, 19 октября. Подозреваемая в издевательствах над 90-летней пенсионеркой сиделка задержана в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

Задержанная более шести лет ухаживала за лежачей пенсионеркой, проживая с ней в одной квартире. Внук старушки заподозрил 42-летнюю сиделку в плохом обращении. Он обратился в полицию и предоставил в качестве доказательства видео, на кадрах которого запечатлены издевательства над беспомощной бабушкой со стороны сиделки.

«В результате проверочных мероприятий информация нашла подтверждение. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте», — пояснила Волк.

Она также добавила, что сиделка систематически избивала старушку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».