Первый в мире отель для больных коронавирусом открыли в Чехии

Прага, 19 октября. Первый в мире отель только для людей, у которых диагностировали коронавирус, открылся в Чехии, передает издание Novinky.cz.

Отель сети Chech Inn Hotels расположен в центре Праги, его сотрудники работают с постояльцами бесконтактно для обеспечения собственной безопасности. Люди бронируют номера по телефону или через Интернет, а на ресепшене стоят мониторы, ключи от комнат можно найти сразу на двери в номер.

В отеле в общей сложности 55 номеров, в них могут останавливаться люди с подтвержденным диагнозом.

«Кроме того, мы размещаем пары, которые не хотят заражать других членов семьи», — объяснила менеджер отеля Катарина Кночикова.

По ее словам, гостям предоставляются услуги доставки еды и лекарств в номера. Цена проживания за сутки составляет 3,3 тысячи рублей.

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом приводит к более тяжелому течению инфекции, а также увеличивает риск летального исхода.