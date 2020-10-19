Фанаты напомнили Королевой, кто виноват в ее унижении

Москва, 19 октября. Исполнительница Наташа Королева не смогла терпеть «муссирование» в СМИ скандала вокруг измены ее супруга Тарзана. Певица опубликовала в Instagram гневный пост в адрес прессы, которая вмешивается в личную жизнь и унижает.

Королева снабдила публикацию коллажем с участием знаменитостей. Суть длинного «полотна» текста заключается в том, что СМИ вмешиваются и судят звезд. Скандалы раздуваются в эфире шоу, и никто за это не несет никакой ответственности.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? Продюсеры спецпроектов государственных и не только каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли», — не сдержала эмоций певица.

Она констатировала, что ради высоких рейтингов совершаются действия, которые негативно отражаются на судьбах звезд шоу-бизнеса. Певица подчеркнула, что сейчас в медиаполе ведется травля знаменитостей.

Публикация исполнительницы разделила поклонников. Некоторые согласились с тем, что на телевидении часто показывают настоящее «безобразие». Вторая сторона напомнила, что нередко звезды сами дают откровенные поводы для «раздувания» собственной популярности.

«Да вы сами эти темы подкидываете, чтобы попиариться. Как будто брак со стриптизером обещал приличную жизнь без измен», — упрекнула поклонница.