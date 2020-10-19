ЛНР прогнозирует рост активности ВСУ в дни выборов на Украине

Луганск, 19 октября. Киевские силовики могут увеличить огневую активность в дни выборов в органы местного самоуправления на Украине. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Перед выборами на украинской территории командиры бригад ВСУ предпринимают попытки дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения. Тем самым, ставя под сомнение согласие Украины с ранее принятым дополнением к мерам по усилению и контролю действующего режима прекращения огня», — отметил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Глава ЛНР также подчеркнул, что наблюдателями в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня была зафиксирована провокация со стороны военных Украины. Этими действиями украинская стороны нарушает второй пункт действующего режима прекращения огня.

«24-ая бригада военных сил Украины недалеко от села Луганское выпустила 11 120-мм мин и девять гранат из ручного противотанкового гранатомета по городу Калиновка», — добавил Лещенко.

На данный момент уточняется информация о возможных пострадавших и нанесенных разрушениях.

По предварительным данным, украинские силовики использовали автомобиль «Урал» для перемещения мобильного минометного расчета, при помощи которого был совершен обстрел Калиновки.

Ранее сообщалось, ВСУ за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Всего украинскими военными было применено 12 единиц боеприпасов.