Авербух рассказал, почему поставил «Ледниковый период» на паузу

Москва, 19 октября. Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух в эфире передачи «ОК на связи» признался, что в определенный период решил закрыть проект, потому что пресытился им и понял, что настала потребность сделать перерыв.

«В какой-то момент от «Ледникового периода» было определенное перенасыщение», — заметил Авербух.

Напомним, проект показывают на Первом канале с 2007 года. Он стал преемником шоу «Звезды на льду». В 2010 году «ЛП» исчез с экранов. Вместо него стартовал новый проект «Лед и пламень», его также продюсировал Авербух. В 2018–2019 годах у него было еще одно детище «Ледниковый период.Дети».

«Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», — добавил Авербух.

К своему юбилейному, десятому сезону «Ледниковый период» сильно изменился, ведущих Марата Башарова и фигуристку Ирину Слуцкую сменили Алексей Ягудин и Алина Загитова. Звездными участниками, в частности, стали Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, поющая ведущая Ольга Бузова и многие другие.