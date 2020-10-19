Экс-возлюбленная Алибасова попала в больницу после потасовки с продюсером

Москва, 19 октября. Бизнесвумен и светская львица Ляна Фридман, которая некогда состояла в близких отношениях с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым, собирается привлечь скандального шоумена к уголовной ответственности. В интервью изданию «Собеседник» женщина рассказала, что провела несколько месяцев в больнице после того, как Алибасов покалечил ее на ток-шоу.
Продюсер ударил свою бывшую подругу прямо в эфире Первого канала во время выпуска «Пусть говорят», который вышел в середине июля прошлого года. На съемках речь зашла об отравлении Алибасова средством для прочистки труб. Фридман нелестно отозвалась о супруге продюсера — Лидии Федосеевой-Шукшиной — заявив, что артистка может иметь прямое отношение к этому инциденту, напоминают «Дни.ру». Алибасов не выдержал таких высказываний, подскочил к бизнесвумен и сильно тряхнул ее, схватив за голову. После этого Фридман поспешила покинуть студию.
Как оказалось, после потасовки с шоуменом у его экс-возлюбленной парализовало правую сторону лица. Она долго восстанавливалась в санатории в Кисловодске. По этой причине, а также из-за пандемии, к адвокатам Фридман смогла обратиться только спустя 11 месяцев после инцидента.
«После того, как я сообщила о своем желании привлечь Бари к ответственности по статье «Побои», моя жизнь превратилась в ад. Мне ежедневно звонят десятки журналистов», — пожаловалась бизнесвумен.
Фридман и ее адвокат Альбина Московская настроены решительно. Светская львица рассказала, что на передаче не смогла ответить Алибасову, потому что он неожиданно подкрался и ударил ее сбоку. Бизнесвумен уверена, что продюсер хотел сделать из потасовки шоу.
«Я так растерялась! Когда сбоку человек подошел, это неожиданно. А так сняла бы эти каблучищи 15 сантиметров и продырявила бы ему мозг!» — заявила Фридман.
По словам Московской, за избиение ее клиентки Алибасов может получить до двух лет лишения свободы. Адвокат уверена, что справка из психиатрической клиники вряд ли поможет скандальному продюсеру.
«Кто эту справку видел? И какой там диагноз? Нужно ее продемонстрировать», — подытожила юрист.