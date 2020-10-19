Экс-возлюбленная Алибасова попала в больницу после потасовки с продюсером

Москва, 19 октября. Бизнесвумен и светская львица Ляна Фридман, которая некогда состояла в близких отношениях с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым, собирается привлечь скандального шоумена к уголовной ответственности. В интервью изданию «Собеседник» женщина рассказала, что провела несколько месяцев в больнице после того, как Алибасов покалечил ее на ток-шоу.

Продюсер ударил свою бывшую подругу прямо в эфире Первого канала во время выпуска «Пусть говорят», который вышел в середине июля прошлого года. На съемках речь зашла об отравлении Алибасова средством для прочистки труб. Фридман нелестно отозвалась о супруге продюсера — Лидии Федосеевой-Шукшиной — заявив, что артистка может иметь прямое отношение к этому инциденту, напоминают «Дни.ру». Алибасов не выдержал таких высказываний, подскочил к бизнесвумен и сильно тряхнул ее, схватив за голову. После этого Фридман поспешила покинуть студию.

Как оказалось, после потасовки с шоуменом у его экс-возлюбленной парализовало правую сторону лица. Она долго восстанавливалась в санатории в Кисловодске. По этой причине, а также из-за пандемии, к адвокатам Фридман смогла обратиться только спустя 11 месяцев после инцидента.

«После того, как я сообщила о своем желании привлечь Бари к ответственности по статье «Побои», моя жизнь превратилась в ад. Мне ежедневно звонят десятки журналистов», — пожаловалась бизнесвумен.

Фридман и ее адвокат Альбина Московская настроены решительно. Светская львица рассказала, что на передаче не смогла ответить Алибасову, потому что он неожиданно подкрался и ударил ее сбоку. Бизнесвумен уверена, что продюсер хотел сделать из потасовки шоу.

«Я так растерялась! Когда сбоку человек подошел, это неожиданно. А так сняла бы эти каблучищи 15 сантиметров и продырявила бы ему мозг!» — заявила Фридман.

По словам Московской, за избиение ее клиентки Алибасов может получить до двух лет лишения свободы. Адвокат уверена, что справка из психиатрической клиники вряд ли поможет скандальному продюсеру.