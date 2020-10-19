Пользователи Facebook и Instagram сообщают о сбоях в работе соцсетей

Москва, 19 октября. Масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram зафиксирован в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе крупных интернет-ресурсов.

Первые сбои были зафиксированы в 15​​​.17 мск. На территории США фиксируются сбои в работе Facebook. В России и странах Европы фиксируются сбои в работе Instagram. Кроме того, в США и странах Латинской Америки наблюдаются проблемы в работе мессенджера WhatsApp.

Больше всего проблем у пользователей Instagram возникло с загрузкой контента. Так, 60% оставивших жалобы на Downdetector сообщили о проблемах с новостной лентой. 23% жалуются на сбои при авторизации, 16% — на работу сайта.

Более 40% пользователей, сообщивших о сбоях в работе Facebook, жалуются на полное отключение соцсети, 34% — на проблемы с авторизацией, 24% — с новостной лентой.