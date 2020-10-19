Азиза ютится в съемной квартире после отмены свадьбы с бизнесменом

Москва, 19 октября. Эстрадная певица Азиза живет с новым ухажером в скоромной съемной квартире после того, как отменила свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном, передает Popcake.tv.

Азиза отменила свадьбу с со столичным стоматологом Давидом Григоряном, по ее собственному признанию, из-за отсутствия праздничного настроения. Как пояснила знаменитость, оно было во время подготовки к свадьбе, но исчезло из-за скандальных слухов вокруг ее возлюбленного.

Исполнительница планировала устроить пышное торжество и даже выбрала на свадьбу платье от известного российского дизайнера за 10 миллионов рублей. Но слухи о неверности возлюбленного подтолкнули Азизу отказаться от праздника. Сейчас она снимает квартиру с бизнесменом Александром Бродолиным. Ютится пара в съемной квартире. Как выяснилось, Азиза до сих пор не смогла накопить на собственную квартиру.

Ранее певица поразила поклонников пляжным снимком в Instagram. Многие фанаты подбодрили звезду после известий об отмене свадьбы.