Онищенко раскритиковал вмешательство США в планы Киева по вакцине от COVID

Депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко раскритиковал вмешательство США в планы Киева по поводу закупки вакцины от COVID-19. Ранее после встречи министра здравоохранения Украины Максима Степанова с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин американское диппредставительство заявило, что Киев отказывается от закупки российской вакцины якобы из-за отсутствия информации о ее безопасности. Об этом сообщается на странице посольства США на Украине в Facebook.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — говорится в сообщении.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача РФ, академика РАН Геннадия Онищенко, подобные окрики из Вашингтона говорят об полной деградации Украины как государства. Онищенко напомнил, что ситуация по COVID-19 на Украине крайне неблагоприятная, а ранее Киев фактически провалил кампанию по вакцинации детей от кори, что спровоцировало серьезнейшую вспышку этого заболевания.

«Большего унижения Украины не было за весь ее тридцатилетний «поход» к своему суверенитету и независимости, — с горечью отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Раньше подобные заявления киевские власти хотя бы делали от своего имени, а теперь им и этого не позволяют. Какая-то тетенька, явно без медицинского образования, фактически отчитывает министра здравоохранения номинально суверенной страны, запрещая Украине покупать российскую вакцину».

Геннадий Онищенко напомнил, что о возможной покупке российской вакцины от COVID-19 договаривался уважаемый украинский политик Виктор Медведчук. Онищенко также рассказал, что со времен госпереворота — при президентах Петре Порошенко и нынешнем — Владимире Зеленском — здравоохранение на Украине деградирует буквально на глазах.

«Задумайтесь, дошло до того, что на Украине было зарегистрировано более 50 тысяч больных корью, больше всех в Европе, а ведь эта болезнь в СССР была ликвидирована в начале 1980 годов. В советское время Украина всегда демонстрировала высочайший уровень организации вакцинирования. А теперь что мы видим: решения о здоровье и благополучии украинской нации принимаются в Вашингтоне, и американский представитель делает заявления от имени крупнейшей европейской страны, что ей стоит покупать, а что — нет!» — возмущен собеседник ФАН.

Все это можно назвать геноцидом по отношению к народу Украины — возможно, это и есть долгосрочный план США, отмечает Онищенко.

«В этом зарыты истинные причины плана системного геноцида, который идет против украинского народа. Отказ от вакцинации и неоказание элементарной помощи — это путь в средневековье, такого нет даже в отсталых африканских странах! На Украине по воле ее руководства увеличивается смертность от управляемых инфекций, снижается уровень продолжительности предстоящей жизни. Думаю, этими вопросами должны вплотную заняться соответствующие структуры Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, видимо, ВОЗ по этим вопросам должна теперь общаться с посольством США на Украине, это ведь они там теперь решают подобные вопросы» — с горькой иронией отметил парламентарий.

По словам Онищенко, президенту Украины пора вместо заграничных вояжей больше времени уделять здоровью украинского народа.

«Пока же мы видим просто какой-то театр абсурда, и ничего, кроме сочувствия к украинскому народу, у меня это представление не вызывает», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что упорное нежелание Киева покупать вакцину в России вызывает только возмущение.

Всего на Украине зарегистрировано 304 тысяч заболевших (+4 766 за последние сутки). Скончались 5 673 заболевших. Всего в мире зафиксировано более 40,1 млн заболевших; зарегистрировано более 1,1 млн летальных исходов.