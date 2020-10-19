У Бузовой стала отниматься рука после травмы на «Ледниковом периоде»

Москва, 19 октября. Тренировки для участия в шоу «Ледниковый период» оказались сложным процессом для теледивы Ольги Бузовой. Знаменитость рассказала, что впервые на репетиции у нее отнялась рука после травмы, сообщает NEWS.ru.

«Мне «возвращали» руку на место, потому что вчера она впервые отнялась. Мне ее поправили. Сегодня на генпрогоне снова возникла проблема с рукой», — поделилась звезда.

Примечательно, что несмотря на утомительный и травмоопасный спорт, ей нравится фигурное катание. Удовольствие приносит и участие в проекте.

«Ни одна боль, падение, усталость, ночные тренировки не могут перебить тот кайф, то ощущение, когда ты порхаешь на льду», — прокомментировала Бузова.

Партнером теледивы является призер Олимпиады Дмитрий Соловьев. Он, по словам ведущей, с пониманием относится к ее страхам, промахам и погрешностям на льду. Этим могут похвастаться далеко не все наставники на передаче, констатировала Бузова.

Недавно девушка рассказала, как ее эмоционально раскритиковал один из тренеров. Бузова не выдержала и расплакалась. Кроме того, упрекали звезду и пользователи соцстей. «Диванные эксперты» утверждали, что на льду она держится плохо и вообще вульгарно смотрится, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».