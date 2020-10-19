Украинские националисты затравили боксера Ломаченко за симпатии к России

После того, как знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко проиграл сразу три чемпионских титула гондурасцу Теофимо Лопесу, местные радикалы в соцсетях отметили это потоками ликования и злорадства и в очередной раз подтвердили, что реальные интересы Украины волнуют их в последнюю очередь. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Василий Ломаченко — один из двух действующих украинских боксеров-чемпионов наряду с Александром Усиком. Но если последний боксирует в тяжелом весе, то Ломаченко — в легком, в котором он до минувшего уик-энда владел чемпионскими поясами по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Поражение спортсмена многие уже назвали сенсационным, ведь в последний раз он проигрывал очень давно, несколько лет назад. Всего на счету 32-летнего боксера 14 побед, из них десять нокаутом, и всего два поражения. Ранее на любительском уровне украинец завоевал золото двух Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), а также двух чемпионатов мира (в 2009 и 2011 годах).

По итогам боя с Лопесом многие отметили, что в первые шесть-семь раундов Василий был мало похож сам на себя, выглядел пассивно и пропустил массу ударов от соперника. Впрочем, во второй половине боя Ломаченко «включился» и выиграл несколько последних раундов. Тем не менее общее решение трех судей в Лос-Анджелесе было не в его пользу — они отдали победу по очкам гондурасцу. Многие на Украине восприняли это как «величайшую несправедливость» и чуть ли не национальную трагедию. Однако местные национал-патриоты, наоборот, возрадовались поражению соотечественника.

Украинские пользователи Сети затравили Ломаченко, напомнив спортсмену о его поддержке дружбы между Россией и Украиной. Так, Instagram боксера в первые часы после боя наполнился негативными и издевательскими комментариями.

«Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу, попрощавшись с тремя поясами! Новых тебе видосиков, Лома, с русским ОМОНом!» — написала пользовательница Вера Измайлова.

«Ха-ха, ну что, помогли тебе твои «русскомирцы» на всю голову православные, сынку?» — спросил Ломаченко пользователь Микола.

«Вася, попробуй теперь уехать к Ракицкому! И Усика с собой забери, тогда, может, что хорошее и выйдет», — пожелал спортсмену Анатолий К.

«Позорный проигрыш! Что, сынок, не помогли тебе твои москали?» — злорадствует Brigadir.

«Вася, ты предал Украину и получил. Бери российский паспорт и вали с Украины, клоун малоросский! Носи кокошник вместо чемпионского пояса!» — написал пользователь С. Карманов.

«Лопес — чемпион! Пророссийский коллаборационист Ломаченко проиграл. Александр Усик, теперь твоя очередь! Мы все помним», — заявил в соцсетях экс-глава одесского «Правого сектора»1 (организация запрещена в России), националист и убийца Сергей Стерненко.

«Не понимаю, как это могло произойти? Его же благословил патриарх УПЦ Онуфрий!» — зло иронизировал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, «порохобот» Денис Казанский.

«Судя по всему, Васе Ломаченко «скрепы» не помогли. А Усик там как, держится, молится?» — издевался радикал Роман Доник.

Не остался в стороне и экс-кандидат в президенты, мэр Львова Андрей Садовой.

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко считаю, что, когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — заявил он.

Украинские политологи считают, что главной причиной травли Ломаченко стало то, что он ни разу не предал своих убеждений и никогда не заигрывал с националистами. Более того, при каждом удобном случае спортсмен, как и его коллега Александр Усик, старался показать, что украинцы и россияне — это один народ, с общим культурным кодом и взглядами на мир. Эксперты назвали сразу несколько формальных поводов, когда Василий Ломаченко доводил до белого каления национал-радикалов.

Так, в начале 2020 года боксер разместил в своем аккаунте в соцсети ролик о «силе православного духа», прославляющий российский спецназ. На нем спецназовцы с российским триколором на плече сначала идут в церковь ставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце видео на экране появляется благодарность «вежливым людям» за помощь в съемках. Этот ролик вызвал у радикалов настоящую истерику.

Вскоре после этого, в апреле 2020 года, Ломаченко и Усик снялись в документальном фильме о церкви «Здравствуй брат, Христос воскресе!». В нем они на камеру рассказали, что россияне и украинцы — это один народ, им нужно как можно быстрее примириться, а в конфликте в Донбассе виновата не «российская агрессия», а украинский национализм. Боксеры отметили: у них в головах не укладывается, что они должны перестать общаться с друзьями из России только потому, что им сказали по телевизору, будто «Россия воюет с Украиной».

Два года назад Василий Ломаченко также публично поддержал Усика в конфликте со СМИ, которые при каждом удобном случае старались задать боксеру вопрос «Чей Крым?» (Усик — уроженец Крыма). Тогда Василий заявил, что Усик отвечает так, как думает, и он «ничего никому не обязан».

«Когда тебе задают один и тот же вопрос, а ты на него постоянно, как попугай, отвечаешь, то я бы на его месте уже бы на пятый раз нагрубил», — сказал Ломаченко в документальном фильме «Абсолютный чемпион».

Неприятное впечатление на «свидомых» произвела и разборка Ломаченко с боксером-«патриотом», живущим в США, Иваном Редкачом. Последний несколько раз откровенно издевался над пророссийскими постами Ломаченко в соцсетях, после чего случайно встретил Василия, гостившего в Америке. Несмотря на то, что встреча произошла в церкви, Редкач был побит Ломаченко, о чем нажаловался «патриотам» в соцсетях. Наконец, националистов откровенно раздражает то, что Василий не говорит по-украински. Иногда он постит в соцсетях офтопы на «мове», но почти никогда не использует ее публично. При этом, проведя много времени в США, освоить английский Ломаченко смог. Поэтому «свидомые» пишут, что дело не в способностях Василия, а в желании учить язык.

В общем, у «свидомых» граждан давно копилась обида на Ломаченко, и, как только он оступился и проиграл, они тут же принялись с наслаждением добивать его морально. При этом националисты не обратили внимания на то, что вместе с боксером проиграла вся Украина, ее спортивный престиж и имидж «родины непобедимых бойцов». Впрочем, вменяемые украинцы постарались смягчить для Василия горечь поражения и написали в его адрес слова поддержки.

«Ломаченко в любом случае боец и личность, Человек с большой буквы и огромный молодец. Те же «патриоты», кто сейчас шакалят по вопросу его веры, льют воду на мельницу тех, кто видит в присуждении победы Лопесу дискриминацию и политический подтекст. Увы, я склонна с этим согласиться, ведь такое в избытке наблюдалось на Украине после победы Майдана. Травля, убийства, аресты, липовые рейтинги, фейковые победители и виртуальные герои — все это признаки деградации и разложения», — сообщила бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

«Лопес победил заслуженно, но плевков от националистов Ломаченко за это не заслужил. Против Лома есть приемы, и дело не только в судьях. Васе нужно было пять раундов пешком не ходить, а включать скорость уже в первом. Впрочем, каждый мнит себя стратегом, смотря бой издалека, — заявил глава украинского холдинга Global Spirits Евгений Черняк. — Тем, кто скачет по пабликам, захлебываясь от ненависти к Ломаченко, хочу напомнить: он один сделал для Украины больше, чем вы все вместе взятые. Благодаря Василию гимн нашей страны звучал во многих странах мира. А благодаря вам, профессиональные патриоты, об Украине знают только то, что у нас коррупция, отсутствие законов и уличные беспорядки. Ничего хорошего вы для своей страны не сделали! Максимум, на что вы способны, — это тупые комментарии в соцсетях, разжигающие национальную и религиозную ненависть, разламывающие напополам страну. А Василий еще вернется и победит, вот увидите!»

1 Организация запрещена на территории РФ.