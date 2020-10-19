Рособрнадзор рассказал, сколько школьников заболели COVID-19 после ЕГЭ

Москва, 19 октября. Около 400 российских школьников заболели COVID-19 после сдачи ЕГЭ в 2020 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями, которая прошла в ТАСС.

«У нас зафиксировано, и регионы нам эти цифры предоставили, у нас в период экзаменов заболело только свыше 400 ребят», — сказал он.

Глава Рособрнадзора уточнил, что всего экзамены в 2020 году сдавали около пяти миллионов выпускников. Он отметил, что маленького процента заболевших удалось достичь благодаря мерам безопасности.

Ранее Анзор Музаев сообщил, что Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи ЕГЭ в дистанционном формате в 2021 году. По его словам, существующие технологии не позволяют обеспечить контроль за выпускниками.