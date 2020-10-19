Эпидемиолог назвала последствия одновременного заражения COVID-19 и гриппом

Москва, 19 октября. Одновременное заражение коронавирусом и гриппом приводит к более тяжелому течению инфекции, а также увеличивает риск летального исхода. Об этом заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает пресс-служба ведомства.

«В случае одновременного инфицирования двумя вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода», — пояснила эпидемиолог.

Она также добавила, что в ближайшее время начнется период активной циркуляции сезонных вирусов, поэтому всем необходимо пройти вакцинацию против гриппа.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге стартовали испытания третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции. В испытаниях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет. Клиническая часть исследований завершится к концу года.