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Единый план достижения национальных целей представят Путину до 30 октября

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Единый план достижения национальных целей представят Путину до 30 октябряМосква, 19 октября. Правительство до 30 октября представит президенту РФ Владимиру Путину единый план достижения национальных целей до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Обсуждение плана на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года сегодня провел первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Он провел встречи с парламентариями и депутатами, рабочими группами Госсовета. Белоусов обратил внимание, что все поступившие предложения рассмотрят и учтут при составлении окончательной редакции плана. 

«В ближайшее время планируется обсуждение документа с ведущими деловыми объединениями страны», — добавили в пресс-службе. 

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