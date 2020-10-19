Единый план достижения национальных целей представят Путину до 30 октября

Москва, 19 октября. Правительство до 30 октября представит президенту РФ Владимиру Путину единый план достижения национальных целей до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Обсуждение плана на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года сегодня провел первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Он провел встречи с парламентариями и депутатами, рабочими группами Госсовета. Белоусов обратил внимание, что все поступившие предложения рассмотрят и учтут при составлении окончательной редакции плана.