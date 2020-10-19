Соловьев отреагировал на идею «возвращения» Крыма через «большую Украину»

Москва, 19 октября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского экс-посла в Белоруссии Романа Бессмертного «вернуть» Крым с помощью «большой Украины». По мнению журналиста, Киеву стоит задуматься о присоединении Чикаго, пишет «Взгляд».

Ранее Бессмертный пришел к выводу, что Крым должен быть «возвращен» при помощи украинских диаспор. В частности, необходимо задействовать проживающих на территории Белоруссии этнических украинцев, которых в соседней стране насчитывается порядка полумиллиона.

«Настоятельно рекомендую Роману обратить внимание на Чикаго и Канаду — там проживают крупные украинские диаспоры», — заметил российский журналист.

Эти теории также должны как можно скорее вернуться в «большую Украину», с сарказмом заметил телеведущий. Что же касается самого Бессмертного, то ему нужно обратиться к психиатру, если еще не все специалисты подобного профиля покинули страну.

Журналист отметил, что руководству РФ не стоит обращать внимания на подобные заявления украинцев. Вместо этого Москва должна озаботиться проблемами русского населения, проживающего за рубежом. По словам Соловьева, на русские диаспоры и связанные с ними вопросы следовало бы обратить внимание достаточно давно.

Пока Россия не работает с этническими русскими, живущими в ближайшем и далеком зарубежье, это делают солдаты НАТО. Как сообщалось ранее, британские военные рассказали русским школьникам в Эстонии, как нужно любить Североатлантический альянс.