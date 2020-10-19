НЛО заметили в США над «Зоной 51»

Невада, 19 октября. Неопознанный светящийся диск заметили в США над «Зоной 51». Об этом сообщает The Daily Star.

Странное явление заметил мужчина, двигаясь по шоссе 62 недалеко от Палм-Спрингс, в небе показался белый светящийся диск. Произошло это в районе известной «Зоны 51» в Неваде (штат Калифорния), о которой ходит множество слухов и слагают легенды.

«Длина неизвестного объекта была примерно 70 футов, что равняется 21 метру. Объект медленно двигался вдоль гор, а затем направился по воздуху к ветряным мельницам электростанции», — рассказывает очевидец.

Уфолог Скотт Уоринг, являющийся сторонником теории заговора, полагает, что встреча мужчины с НЛО около «Зоны 51» могла произойти из-за близкого расположения к ветрякам.