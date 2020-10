Уронившая внука ради спасения бокала с вином бабушка попала на видео

Москва, 19 октября. Женщина уронила внука ради спасения бокала с вином. Ролик, который вызвал волну негодования среди пользователей, был опубликован в Twitter и собрал семь миллионов просмотров, десятки тысяч «лайков» и ретвитов.

На опубликованных кадрах видно, что на диване сидит женщина, которая придерживает одной рукой стоящего рядом внука. В какой-то момент малыш попытался опрокинуть стоящий на столе бока с вином, но женщина поспешила спасти напиток и позволила ребенку упасть.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT