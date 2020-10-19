Уронившая внука ради спасения бокала с вином бабушка попала на видео

Москва, 19 октября. Женщина уронила внука ради спасения бокала с вином. Ролик, который вызвал волну негодования среди пользователей, был опубликован в Twitter и собрал семь миллионов просмотров, десятки тысяч «лайков» и ретвитов.
На опубликованных кадрах видно, что на диване сидит женщина, которая придерживает одной рукой стоящего рядом внука. В какой-то момент малыш попытался опрокинуть стоящий на столе бока с вином, но женщина поспешила спасти напиток и позволила ребенку упасть.
«Когда ты наконец стал взрослым и должен расставить приоритеты», — иронично подписал видео автор публикации.
When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT— The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020
Поступок женщины на видео возмутил некоторых пользователей Сети. Они принялись упрекать ее в том, что она подпустила ребенка к бокалу со спиртным.
«Могла поймать ребенка, вместо того чтобы бросать его ради спасения бокала», — отметил один из пользователей.
Однако нашлись и те, кто поддержал бабушку. Они заявили, что ей удалось удержать бокал и предотвратить более серьезные последствия.
«В ее защиту скажу: если бы она позволила бокалу разбиться, ребенок упал бы на него и поранился», — заметил комментатор.
Некоторые же пользователи не стали воспринимать произошедшее всерьез и просто отшутились.
«Дети отскочат. А вот разбитое стекло чертовски сложно вывести из ковра», — шутливо прокомментировал инцидент пользователь.