Уронившая внука ради спасения бокала с вином бабушка попала на видео

Москва, 19 октября. Женщина уронила внука ради спасения бокала с вином. Ролик, который вызвал волну негодования среди пользователей, был опубликован в Twitter и собрал семь миллионов просмотров, десятки тысяч «лайков» и ретвитов.

На опубликованных кадрах видно, что на диване сидит женщина, которая придерживает одной рукой стоящего рядом внука. В какой-то момент малыш попытался опрокинуть стоящий на столе бока с вином, но женщина поспешила спасти напиток и позволила ребенку упасть.

«Когда ты наконец стал взрослым и должен расставить приоритеты», — иронично подписал видео автор публикации.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT — The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020

Поступок женщины на видео возмутил некоторых пользователей Сети. Они принялись упрекать ее в том, что она подпустила ребенка к бокалу со спиртным.

«Могла поймать ребенка, вместо того чтобы бросать его ради спасения бокала», — отметил один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто поддержал бабушку. Они заявили, что ей удалось удержать бокал и предотвратить более серьезные последствия.

«В ее защиту скажу: если бы она позволила бокалу разбиться, ребенок упал бы на него и поранился», — заметил комментатор.

Некоторые же пользователи не стали воспринимать произошедшее всерьез и просто отшутились.