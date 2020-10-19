Директор института возмущен расплатой украинцев за ошибки властей

Киев, 19 октября. Руководитель Института развития экономики Украины Александр Гончаров опубликовал материал, посвященный тяжелой экономической ситуации в его стране. По мнению автора, сограждане не должны расплачиваться за «грубые ошибки властей», пишет «Главред».

В материале приведены данные МВФ, специалисты которого озвучили прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 7,2%. Недавно Нацбанк страны заявлял о более оптимистичном прогнозе — 6 %.

Не радует и официальный уровень инфляции, который, согласно последним данным, составляет порядка 5,2%. Как заметил эксперт, подобный показатель является прямым следствием неэффективности экономики восточноевропейского государства.

Ситуация усугубляется ускорившимся распространение коронавируса в стране. На данный момент количество заболевших ставит новые антирекорды, поэтому Киев может задуматься о введении дополнительных карантинных ограничений. Если меры будут реализованы, то они еще сильнее ударят по нестабильной украинской экономике.

Вместе со снижением ВВП растет и дефицит бюджета, что сказывается на социальной сфере. Однако урезание соцвыплат также не сможет помочь украинской экономике, считает Гончаров. На сколько будут урезаны выплаты, на столько же вырастет задолженность каждой украинской семьи, так как населению придется брать недостающие средства в долг.

«Кто-нибудь объяснит, почему мы, налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за просчеты и грубые ошибки властей?» — поинтересовался автор, подводя итоги публикации.

Также он заметил, что уже сейчас следует строить планы на тот случай, если в грядущем году ситуация не начнет меняться в лучшую сторону.

Тем временем политические активисты на Украине занимаются не расчетами, а куда более «важными» вещами — недавно в стране потребовали «декоммунизировать» колбасу.