Архангельск, 19 октября. Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск», подав заявление об отставке по собственному желанию», — написал он.

В своем обращении Годзиш поблагодарил своих коллег и жителей Архангельска, а также выразил уверенность, что совместная работа городской администрации и областного правительства, а также участие региона в нацпроектах позволили архангелогородцам «увидеть бум социальной стройки».

Избрание нового главы города пройдет на внеочередном заседании городской думы Архангельска 20 октября. По данным РИА Новости, претендентами на эту должность являются советник Годзиша Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев.