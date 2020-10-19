Испытания третьей вакцины от коронавируса стартовали в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. Испытания третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции стартовали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил замглавы НИЦ «Эко-безопасность» Константин Захаров, передает ТАСС.

По его словам, 19 октября на базе петербургского медцентра «Эко-безопасность» стартовали клинические исследования вакцины, которая была разработана специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

«В данный момент у нас в клинике госпитализировано 30 человек — здоровых добровольцев. С девяти утра мы начали вводить вакцину, всем 30 была введена вакцина. Вакцина хорошо переносится, у незначительного количества добровольцев повысилась температура», — пояснил Захаров.

Он также добавил, что в клинических испытаниях участвуют добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет. Участники исследования будут находиться под наблюдением специалистов в течение 16 суток. При этом через 14 дней испытуемые получат вторую дозу вакцины. Клиническая часть исследований завершится к концу 2020 года.