Ялтинцы несут цветы к администрации города в память об Иване Имгрунте

Ялта, 19 октября. Жители и гости Ялты начали приносить цветы к зданию администрации города, глава которой скончался вчера днем.

Сейчас на здании городской администрации приспущены флаги, у входа установлен портрет главы Ялты Ивана Имгрунта, который умер в воскресенье, 18 октября, в Санкт-Петербурге, где проходил лечение от вирусной пневмонии.

Жители города начали приходить к зданию администрации, чтобы почтить память мэра, который руководил городом с ноября 2019 года.

«Очень жаль. Светлая ему память. За последнее десятилетие это лучший мэр, скорбим», — говорит жительница города Людмила.

«Это очень горькая новость. Я с интересом следила за тем, как Иван Иванович взялся за преображение города, верила, что его энтузиазм преобразит Ялту. Несмотря на то, что он недолго руководил городом, ялтинцы прониклись к нему симпатией, что большая редкость в наши дни», — с грустью делится ялтинка Анастасия.

Как сообщалось ранее, глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер в воскресенье, 18 октября. По предварительным данным, причиной смерти ялтинского мэра стал тромбоз на фоне вирусной пневмонии, которой он заболел в конце сентября. Прощание и похороны Ивана Имгрунта пройдут в Белореченском районе, главой которого он был на протяжении 17 лет.