В Госдуме раскритиковали позицию Роспотребнадзора по использованным маскам

Введение масочно-перчаточного режима в разных странах мира создает новый вызов экологии. Тревогу уже бьют в международных организациях и экологических движениях. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что происходит с «коронавирусными» отходами в нашей стране и раскритиковал позицию Роспотребнадзора по использованным одноразовым маскам. Подробнее — в материале ФАН.

«Коронавирусные» отходы

Пандемия COVID-19 привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, констатировали на Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) еще летом 2020 года. Улицы городов, пляжи и океан буквально наводнили «коронавирусные» отходы»: использованные маски, перчатки, флакончики из-под дезинфицирующих средств и упаковки для продуктов питания.

«Загрязнение пластиком уже было одной из величайших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса. Внезапный бум ежедневного использования определенных продуктов для обеспечения безопасности людей и остановки болезни только усугубляет ситуацию», — сказала директор UNCTAD по международной торговле Памела Кок-Гамильтон.

Эксперты отмечают резкий рост продаж одноразовых масок, но это только часть проблемы: по мере того, как люди все больше предпочитают совершать покупки онлайн, увеличивается и число ежедневно выбрасываемых упаковок из-под продуктов.

В России сегодня нет специальных рекомендаций по утилизации одноразовых СИЗ так, чтобы это не вредило окружающей среде. Роспотребнадзор рекомендует выбрасывать одноразовые маски в отдельный пакет.

«Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Greenpeace в России при этом просит Роспотребнадзор создать систему сбора медотходов у населения.

«На улицах городов должны появиться отдельные контейнеры для сбора масок, перчаток, просроченных лекарств и средств для инъекций. Отходы из контейнеров нужно утилизировать как медицинские, чтобы предотвратить распространение инфекции», — считают в международной некоммерческой организации.

Подобная практика уже реализуется в соседнем Казахстане. Еще в марте 2020 года в столице республики, Нур-Султане, установили контейнеры для утилизации использованных медицинских масок, перчаток и антисептиков.

Бурматов: Все это даже не утилизируется

Использованные маски и перчатки сейчас вывозят на свалки вместе с остальными отходами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Все это даже не утилизируется — везется на свалки, в лучшем случае. Иногда — просто в лесу где-нибудь сваливается, или в овраги. Это нетканый материал, это пластик — вещи, которые разлагаются очень долго», — рассказал парламентарий.

Кроме того, обратил внимание Бурматов, некоторые из использованных средств индивидуальной защиты могут быть инфицированы — в случае, если ими пользовался заболевший COVID-19. Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, коронавирусы в определенных условиях могут сохраняться на разных поверхностях в течение нескольких дней.

Владимир Бурматов подверг критике рекомендации Роспотребнадзора по использованным одноразовым маскам.

«Те же маски и перчатки часто выбрасывают инфицированные. Единственное, что предлагает делать с ними Роспотребнадзор — заворачивать их в пакетик. Получается, что вместо одного отхода инфицированного — уже два, потому что пакетик тоже окажется инфицированным — человек же его потрогал. И вместо одного долгоразлагаемого отхода — маски из нетканого материала или латексных перчаток — будет два. Ничего хорошего в этом нет. Надо заниматься эффективным обезвреживанием, утилизацией», — считает Владимир Бурматов.

Депутат добавил, что в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды есть два законопроекта по обращению с медицинскими отходами.

«Мы предлагаем ввести лицензирование деятельности по обращению с медотходами, потому что сейчас это нелицензируемый вид деятельности. Это необходимо, чтобы вопросом занимались профессионалы и был контроль за всеми этапами, начиная от накопления медицинских отходов, к которым относятся и маски, и перчатки, и респираторы, и защитные экраны. Второе: мы планируем на территории Московской области провести эксперимент по определению регионального оператора, который мог бы этим заниматься. С такой инициативой выступили коллеги из Московской области. Параллельно эти два законопроекта прорабатываем», — рассказал Бурматов.

Парламентарий добавил, что из правительства поступают замечания на оба законопроекта и депутаты продолжают работу над ними.