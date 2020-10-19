Четыре козыря России способны перекроить карту мировой дипломатии

России есть что предложить миру даже в условиях небывалой деградации института международных отношений. Наша страна слишком значима для мира, чтобы ее можно было изолировать с помощью санкций. Одновременно потенциал гуманитарных предложений Москвы велик как никогда и будет только расти.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший российские активы в области нетрадиционной дипломатии.

Прыжок за флажки

15 октября МИД РФ опубликовал заявление о выходе России из трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в небе над юго-востоком Украины 17 июля 2014 года.

«По всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», — отметили в МИД, возложив на Гаагу ответственность за срыв переговоров.

Выход из трехсторонних консультаций выглядит для нашей страны вполне логичным и оправданным. Тем не менее он вызвал на Западе крайне бурную реакцию. Иностранные дипломаты хмурили брови, заламывали руки, впадали в истерики и требовали, чтобы Москва непременно продолжала участвовать в мероприятиях, единственной целью которых являлось ангажированное «политическое судилище» России. Но было поздно: наша страна «прыгнула за флажки», а рефреном заявлений растерянных представителей западных стран стала фраза, уже успевшая стать мемом: «А что, так можно было?!»

Так для России было не только можно, но и нужно. Причем уже давно. Этот вывод подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров, который во время своего выступления на дискуссионной площадке «Валдай» прямо заявил, что Россия будет вынуждена прервать общение с Евросоюзом, если там не поймут необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой.

Разговаривать не о чем и не с кем

В начале знаменитой кинотрилогии, снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», звучит следующая фраза: «Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе. Многое из того, что было, ушло…» Пожалуй, эта фраза лучше всего описывает современное положение классической дипломатии.

Последние десять лет мы наблюдаем небывалую деградацию института международных отношений. Из института коммуникаций международные институты стали площадками пропаганды. Даже само понятие договора потеряло свою суть и ценность. Самые яркие примеры этого — ядерная сделка с Ираном, а также множество договоренностей России с ЕС и США.

Вообще, то, как ведут себя политики, а также институты международных отношений Запада, приводит к мысли, что разговаривать на международных площадках стало не с кем и не о чем. Судите сами, как можно вести серьезные переговоры с теми, кто запросто «сливает» в СМИ содержание конфиденциальных бесед первых лиц, как это имело место в случае с публикацией в парижской газете Le Monde деталей телефонного разговора президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона?

Ушло не только понятие джентльменских договоренностей, но и банальной ответственности за свои слова. Началось это, конечно, не вчера — мы все помним ту «лапшу» о гарантиях нераспространения НАТО на Восток, которую навешали Михаилу Горбачеву при объединении Германии. Таких примеров откровенной лжи со стороны Запада и далее можно обнаружить немало — например, те же гарантии Слободану Милошевичу, данные Вашингтоном.

Что еще хуже, ряд стран на политической карте мира, в том числе из ближайшего окружения России, банально утратили свой суверенитет. Это хорошо видно на примерах Азербайджана, которым помыкают из Анкары, и Украины, которой «на удаленке» управляют из Вашингтона. Какой смысл Москве вести переговоры с Киевом и Баку, если последние без «одобрямса» из-за границы ничего сами решить не могут?

Кстати, а где разговаривать с представителями Запада? Посмотрим на Парламентскую ассамблею Совета Европы, Объединенную следственную группу (JIT) и иные структуры — эти площадки международных коммуникаций превратились в судилища. Что Россия забыла там, кроме оскорблений?..

Касательно США складывается ощущение, что они вообще не заинтересованы в каких-либо отношениях с Россией. Вашингтон последовательно демонтирует международную систему контроля над вооружением, но при этом не предлагает никакой картины мира взамен. Стоит ли Москве становиться соучастником создания апокалиптической картины мира? Правильный ответ — нет.

История американо-европейского вранья

Вспомним знаменитое высказывание Лаврова: у России становится все меньше поводов обращаться не только к США, но и к лидерам Европы. В конце концов, шумные эпопеи с «отравлением» Скрипалей и Навального были восприняты за рубежом исключительно как повод усиления санкций в интересах США. России не дали ни права голоса, ни возможности даже ознакомиться с результатами экспертиз. Вместо этого Москва получила роль статиста и предложение — добровольно занять место на скамье подсудимых.

Между прочим, истинную цену себе Евросоюз показал в период первой волны пандемии COVID-19, когда вместо четкого общеевропейского управления страны Европы воровали друг у друга продукцию медицинского назначения — при полном самоустранении Брюсселя. Кто пришел с помощью в Италию, в прямом смысле этого слова задыхавшуюся от коронавируса? Враг Европы №1 — Россия!

Показательно, что Соединенные Штаты в описываемый момент все глубже погружались в хаос, из которого они не могут вынырнуть до сих пор. Зато когда на Украине лишь только подумали о том, а не приобрести ли российскую вакцину от коронавируса, министра здравоохранения «незалежной» тут же вызвали «на ковер» в американское посольство. Мол, вы что себе позволяете?!

Очень к месту тут будет задаться вопрос из монолога Чацкого: «А судьи кто?» Дело в том, что деградировал не только институт международных отношений. Степень деградации западной политической элиты потрясает любого, кто хоть изредка следит за новостями.

Непрекращающиеся коррупционные скандалы в семействе Байденов, где кандидат в президенты США обладает всеми признаками приближающегося Альцгеймера, плюс постоянные коррупционные скандалы в Европе дают право повторить вопрос — с кем там можно говорить? Как можно верить слову подобных персонажей? Ведь солгавший единожды обманет и потом…

История отношений постсоветской России с условным Западом, по сути, — это история многолетнего последовательного американо-европейского вранья, да и просто бесчестного поведения. Эти обстоятельства закономерно привели современное российское руководство к глубочайшему разочарованию и свертыванию попыток вести хоть какой-то диалог с Вашингтоном и Брюсселем.

С учетом всего этого традиционная дипломатия для РФ, разве что за исключением операционной деятельности посольств, просто потеряла свой смысл. Стратегия нового мира отныне создается Москвой не на привычных международных переговорных площадках, а совсем в других местах. В том числе, в серых зонах — местах, «где водятся тигры». Развитие стран третьего мира (кстати — устаревшее и не отвечающее действительности название), а также деградация США и ЕС создали пространство с дефицитом, а то и вакуумом управления.

В самом деле, внезапно выяснилось, что в таких местах Западу, кроме «гуманитарных» бомбардировок, и предложить-то нечего. Зато Россия располагает как минимум четырьмя козырями, которые могут существенно скорректировать ход игры в нашу пользу.

Арсенал гуманитарных предложений

Например, это дипломатия безопасности. Мир в истерзанной войной Сирии и хрупкий компромисс на базе астанинских соглашений стали возможны в результате усилий прежде всего Российской армии. Американские войска охраняли захваченные нефтяные месторождения, воруя чужую нефть, российские же войска создавали и поддерживали мир!

Нельзя не упомянуть о таком активе России, как дипломатия здоровья. Пандемия COVID-19 продемонстрировала катастрофическую неготовность противостоять биологическим угрозам даже, в общем-то, преуспевающих стран. Россия же обладает одной их самых сильных медико-биологических школ, и это то, что мы можем дать всем нуждающимся.

Дипломатия спасения. Стало рутиной наблюдать годами, как Россия силами МЧС и других госструктур оказывает эффективную помощь странам, столкнувшимся с различными угрозами, естественными или техногенными. Это тот ресурс, который может стать эффективным инструментом продвижения интересов России в мире. Особенно — на фоне откровенно шакальей политики стран Запада в отношении других, да и самих себя в целом ряде случаев.

Дипломатия технологий. В условиях приближающегося шестого технологического уклада Россия является единственной державой, готовой делиться технологиями со своими партнерами, образуя глобальные технологические союзы ради прогресса и процветания. На фоне Запада, готового добровольно «делиться» лишь санкциями, позиция России выглядит очень выигрышно.

При этом Россия предлагает развивать в кооперации такие ключевые направления, как атомная энергетика, двигателестроение, авиастроение, ракетостроение и исследования космоса, биотехнологии, а также многое иное. Думается, такой алгоритм в перспективе станет одним из ключевых инструментов международной политики. При создании этого инструмента у Москвы есть все шансы стать его «ведущим конструктором».

Пожалуй, пора подвести черту под нашими размышлениями. Россия слишком значима для мира, чтобы ее можно было загнать в границы каких-то санкций и блокад. Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически. Таким образом, прерогатива установки пределов и границ отстраненности России от каких-то тем принадлежит не Западу, а исключительно руководству самой России. Вместе с тем, Москва обладает богатым арсеналом международных гуманитарных предложений. Потенциал последних велик как никогда, и в будущем он будет только расти.

Словом, России есть что предложить миру даже в условиях небывалой деградации института международных отношений.