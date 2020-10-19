Журналист Котенок будет транспортирован в Москву 21 октября

Ереван, 19 октября. Журналист Юрий Котенок, который получил ранения в результате обстрела в Нагорном Карабахе, будет транспортирован из Еревана в Москву. Ориентировочно, в столицу его доставят 21 октября, сообщает РИА Новости.

Напомним, что военный корреспондент пострадал в городе Шуши. По его словам, по собору вели огонь азербайджанские военные. Котенок уверен, что войска ждали, пока в церковь придут журналисты. После чего для нанесения удара задействовали беспилотник.

С 27 сентября в районе Нагорного Карабаха ведутся бои между азербайджанскими и армянскими военными. Две республики с помощью военной техники пытаются решить территориальный конфликт, который обострился еще в конце 80-х годов. Первая война за Нагорный Карабах произошла в начале 90-х.