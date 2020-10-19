Совбез призвал изменить стратегию развития России в связи с пандемией

Москва, 19 октября. Стратегию развития России необходимо изменить в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявили на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совбезе РФ, передает пресс-служба СБ.

Научный совет при Совбезе РФ предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования изменения, которые касаются источников угроз биологической безопасности. Также на заседании СБ обратили внимание, что пандемия и меры, направленные на борьбу со вспышкой коронавируса, «обнажили проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства».

«Рекомендовано дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пандемию беспрецедентным вызовом. Представитель Кремля отметил, что экономическая ситуация остается непростой как в РФ, так и во всем мире.